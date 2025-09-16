"Murov Az Terminal" məşqçisi ilə müqavilə müddətini uzadıb
Komanda
- 16 sentyabr, 2025
- 17:39
Qadınlardan ibarət "Murov Az Terminal" voleybol komandası məşqçisi Eldar Əliyevlə müqavilə müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mütəxəssis 2025/2026 mövsümündə də "Murov Az Terminal"ın uğurları üçün çalışacaq.
