Litvalı basketbolçu Oleq Kojenets "Naxçıvan"a keçib
Komanda
- 22 sentyabr, 2026
- 14:57
Litvalı basketbolçu Oleq Kojenets "Naxçıvan"da çıxış edəcək.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
23 yaşlı oyunçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Oleq Kojenetsin son klubu NCAA komandalarından "Stony Brook" olub.
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