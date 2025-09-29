İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Lənkəran" basketbol klubu sonuncu transferini həyata keçirib

    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Lənkəran basketbol klubu sonuncu transferini həyata keçirib

    "Lənkəran" basketbol klubu sonuncu transferini həyata keçirib.

    Bu barədə "Report"a cənub təmsilçisindən məlumat verilib.

    ABŞ-dən olan Bilal Şabazz ilə anlaşma əldə olunub. 25 yaşlı oyunçu Kiprin "Axiles" klubunun formasını geyinib.

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" buna qədər Aydın İbrahimov, Azər Əzimov, Ehsan Şabani, Pərviz Mirzəyev, Hüseyin Əsgərli, Raşed Diso,Teron Montqomeri, Nmeso Nnebedum, Antoni Tseqakele və Akit Çoudharinin transferini həyata keçirib.

