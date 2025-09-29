"Lənkəran" basketbol klubu sonuncu transferini həyata keçirib
Komanda
- 29 sentyabr, 2025
- 12:34
"Lənkəran" basketbol klubu sonuncu transferini həyata keçirib.
Bu barədə "Report"a cənub təmsilçisindən məlumat verilib.
ABŞ-dən olan Bilal Şabazz ilə anlaşma əldə olunub. 25 yaşlı oyunçu Kiprin "Axiles" klubunun formasını geyinib.
Qeyd edək ki, "Lənkəran" buna qədər Aydın İbrahimov, Azər Əzimov, Ehsan Şabani, Pərviz Mirzəyev, Hüseyin Əsgərli, Raşed Diso,Teron Montqomeri, Nmeso Nnebedum, Antoni Tseqakele və Akit Çoudharinin transferini həyata keçirib.
Son xəbərlər
13:01
"Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşirDigər
13:00
Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari dövlətə ödənməlidirRegion
13:00
Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilibDaxili siyasət
12:58
Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilibFərdi
12:55
Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıbDaxili siyasət
12:55
İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edibDigər ölkələr
12:54
"Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olubFutbol
12:53
Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandımDaxili siyasət
12:50