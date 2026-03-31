    "Los-Anceles Leykers"in hücumçusu Lebron Ceyms əfsanəvi Kərim Əbdül-Cabbarın rekordunu təkrarlayıb.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu, NBA-nın müntəzəm çempionatında "Vaşinqton"la matçda (120:101) reallaşıb.

    Pley-off matçları da daxil olmaqla, liqada qazanılan qələbələrin sayını 1228-ə çatdıran Lebron bu göstərici üzrə tarixin ən yaxşı nəticəsinə şərik olub.

    Görüşdə 21 xal, 10 ribaund və 12 məhsuldar ötürmə ilə "trip-dabl" edən 39 yaşlı basketbolçu matçın ən məhsuldar oyunçusu olub.

    Qeyd edək ki, hazırda "Los-Anceles Leykers" Qərb konfransında 49 qələbə və 26 məğlubiyyətlə 3-cü pillədə qərarlaşıb. "Vaşinqton" isə 17 qələbə və 58 məğlubiyyətlə Şərq konfransının sonuncu - 15-ci sırasındadır.

    Son xəbərlər

    10:27

    Lebron Ceyms Kərim Əbdül-Cabbarın rekordunu təkrarlayıb

    Komanda
    10:22

    Avropa çempionatı: Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin oyun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    10:22

    İranda terror aktları törətməkdə ittiham olunan daha iki nəfər edam edilib

    Region
    10:15
    Video

    FHN: Bayram günlərində hadisələr zamanı 13 nəfər ölüb, 14 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:12

    İsmayıllıda avtoqəza olub, ölənlər var

    Hadisə
    10:01

    Çində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində partlayış olub, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:01

    Azərbaycanda viski istehsalı 51 % azalıb

    Biznes
    09:51
    Foto

    Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

    Hərbi
    09:50

    Sumqayıtda 30 min abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti