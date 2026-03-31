Lebron Ceyms Kərim Əbdül-Cabbarın rekordunu təkrarlayıb
Komanda
- 31 mart, 2026
- 10:27
"Los-Anceles Leykers"in hücumçusu Lebron Ceyms əfsanəvi Kərim Əbdül-Cabbarın rekordunu təkrarlayıb.
"Report"un xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu, NBA-nın müntəzəm çempionatında "Vaşinqton"la matçda (120:101) reallaşıb.
Pley-off matçları da daxil olmaqla, liqada qazanılan qələbələrin sayını 1228-ə çatdıran Lebron bu göstərici üzrə tarixin ən yaxşı nəticəsinə şərik olub.
Görüşdə 21 xal, 10 ribaund və 12 məhsuldar ötürmə ilə "trip-dabl" edən 39 yaşlı basketbolçu matçın ən məhsuldar oyunçusu olub.
Qeyd edək ki, hazırda "Los-Anceles Leykers" Qərb konfransında 49 qələbə və 26 məğlubiyyətlə 3-cü pillədə qərarlaşıb. "Vaşinqton" isə 17 qələbə və 58 məğlubiyyətlə Şərq konfransının sonuncu - 15-ci sırasındadır.
Son xəbərlər
