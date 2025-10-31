"Kür" daha bir həndbolçunu sıralarına cəlb edib
Komanda
- 31 oktyabr, 2025
- 09:08
Yeni mövsüm öncəsi heyətini gücləndirən "Kür" daha bir həndbolçunu sıralarına cəlb edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Mingəçevir təmsilçisi ötən mövsüm "Qarabağ"ın şərəfini qoruyan Leyla İbrahimova ilə 1 illik anlaşıb.
Həndbolçu 66 nömrəli formanı geyinəcək.
