İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Kür" daha bir  həndbolçunu sıralarına cəlb edib

    Komanda
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:08
    Kür daha bir  həndbolçunu sıralarına cəlb edib

    Yeni mövsüm öncəsi heyətini gücləndirən "Kür" daha bir həndbolçunu sıralarına cəlb edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Mingəçevir təmsilçisi ötən mövsüm "Qarabağ"ın şərəfini qoruyan Leyla İbrahimova ilə 1 illik anlaşıb.

    Həndbolçu 66 nömrəli formanı geyinəcək.

    "Kür" həndbol klubu Mingəçevir Leyla İbrahimova

    Son xəbərlər

    09:26

    Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    09:22

    Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb

    Hadisə
    09:16

    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:16

    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:08

    "Kür" daha bir  həndbolçunu sıralarına cəlb edib

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatların Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri başlayıb

    Xarici siyasət
    09:03

    "Qarabağ" bu gün Premyer Liqada növbəti oyununu keçirəcək

    Futbol
    09:01

    Tramp: Respublikaçıların şatdaunu aradan qaldırmaq üçün "nüvə variantı"na keçməsinin vaxtıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti