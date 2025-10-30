İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İranda elektrik cərəyanı vuran voleybolçuya beyin ölümü diaqnozu qoyulub

    Komanda
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:28
    İranda elektrik cərəyanı vuran voleybolçuya beyin ölümü diaqnozu qoyulub

    Ötən ay yaşadığı hotelin hovuzunda elektrik cərəyanı vuran İranın "Al-Rayyan" klubunun üzvü Saber Kazemiyə beyin ölümü diaqnozu qoyulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

    Hadisədən sonra komaya düşən 26 yaşlı voleybolçunun həyatını dəstəkləyən cihazın hələ də işləmədiyi və həkimlərin nəzarəti altında olduğu bildirilib.

    Qeyd edək ki, S.Kazemi millinin heyətində Asiya çempionu və Asiya Oyunlarının ikiqat qalibi olub.

    Voleybol İran Voleybol Federasiyası Saber Kazimi "Al-Rayyan" klubu

    Son xəbərlər

    16:33

    KİV: Rusiya Suriyadakı aviabazaya uçuşları bərpa edib

    Digər ölkələr
    16:31

    Ramin Məmmədov Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri Safi Arpaguş ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:28

    İranda elektrik cərəyanı vuran voleybolçuya beyin ölümü diaqnozu qoyulub

    Komanda
    16:19

    Azərbaycanda xurma yığımı və ixracı ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    Biznes
    16:15

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə süni intellekt həllərinin tətbiqini müzakirə edib

    İKT
    16:14

    Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunda bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    16:13

    Britaniyalı parlamentarilər gələn ilin əvvəlində Qarabağa səfər edə bilərlər

    Qarabağ
    16:11
    Foto
    Video

    Naxçıvanda ilk dəfə Gələcəyin Peşələri Sammiti keçirilib - YENİLƏNİB

    Sosial müdafiə
    16:10

    Bakıda 66 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti