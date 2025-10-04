"Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb
Komanda
- 04 oktyabr, 2025
- 15:09
"Gəncə" klubu heyətinə ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu qatıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Kori Rivs "sarı-göylər"in formasını geyinəcək.
Qeyd edək ki, 27 yaşlı oyunçu son olaraq Albaniyanın "Beselidja" komandasında çıxış edib.
Son xəbərlər
15:09
Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıbBiznes
15:09
"Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıbKomanda
15:07
Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilibMədəniyyət
15:06
III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıbFərdi
15:06
Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıbDigər ölkələr
14:56
Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıbEnergetika
14:48
Foto
Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
14:39
Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEODigər ölkələr
14:35