İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    • 04 oktyabr, 2025
    • 15:09
    Gəncə ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    "Gəncə" klubu heyətinə ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu qatıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Kori Rivs "sarı-göylər"in formasını geyinəcək.

    Qeyd edək ki, 27 yaşlı oyunçu son olaraq Albaniyanın "Beselidja" komandasında çıxış edib.

    Gəncə basketbol klubu ABŞ basketbolçusu transfer

    Son xəbərlər

    15:09

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    15:09

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:07

    Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilib

    Mədəniyyət
    15:06

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    15:06

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:39

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEO

    Digər ölkələr
    14:35

    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti