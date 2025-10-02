İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun oyunları keçirilib

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk matçda lider "Neftçi" İK "Şuşa"ya 12:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    Araz-Naxçıvan" klubu "Lənkəran"ı məğlub edib - 13:2.

    Turun son oyununda isə U-19 millimiz 2:6 hesabı ilə "Baku Fire" komandasına uduzub.

