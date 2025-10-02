Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun oyunları keçirilib
Komanda
- 02 oktyabr, 2025
- 22:47
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk matçda lider "Neftçi" İK "Şuşa"ya 12:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Araz-Naxçıvan" klubu "Lənkəran"ı məğlub edib - 13:2.
Turun son oyununda isə U-19 millimiz 2:6 hesabı ilə "Baku Fire" komandasına uduzub.
Son xəbərlər
23:08
Bayraktar: Avropa Azərbaycandan qaz tədarükü ilə bağlı bir-biri ilə uyğunlaşmayan addımlar atırXarici siyasət
23:06
Türkiyəli nazir: Azərbaycan və digər ölkələrdən mümkün olduğu qədər qaz almalıyıqXarici siyasət
23:05
Rusiya Prezidenti: Tramp heyrətləndirməyi sevsə də, rahat həmsöhbətdirRegion
22:47
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun oyunları keçirilibKomanda
22:35
Maya Sandu: Azərbaycan Prezidentini Ermənistanla sülh yolunda mühüm addımlarla bağlı təbrik etdimXarici siyasət
22:23
Putin: Qəzzada idarəetmə Mahmud Abbasa aid administrasiyaya verilməlidirRegion
22:04
Xətai rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
21:57
Mərakeşin Baş naziri: Gənclərin etirazlarına son qoymaq üçün dialoqa hazırıqDigər ölkələr
21:44