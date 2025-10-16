FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycanın daha bir komandası əsas mərhələdə mübarizəyə başlayır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Komanda
    • 16 oktyabr, 2025
    • 09:02
    Bu gün Azərbaycanın daha bir basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, "Abşeron Lions" klubu Estoniya təmsilçisi "Kalev"i qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    I qrupunun ilk görüşündə Azərbaycanın "Neftçi" kollektivi Polşada "Trefl"ə uduzub - 63:92.

    Кубок Европы ФИБА: Еще одна азербайджанская команда начнет борьбу в основном этапе

