FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycanın daha bir komandası əsas mərhələdə mübarizəyə başlayır
Komanda
- 16 oktyabr, 2025
- 09:02
Bu gün Azərbaycanın daha bir basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, "Abşeron Lions" klubu Estoniya təmsilçisi "Kalev"i qəbul edəcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
I qrupunun ilk görüşündə Azərbaycanın "Neftçi" kollektivi Polşada "Trefl"ə uduzub - 63:92.
Son xəbərlər
10:00
Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİBRegion
10:00
Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradırMaliyyə
09:55
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıbİKT
09:54
Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadırMaliyyə
09:54
Foto
Balaxanı qəsəbəsində top mərmisi tapılıbHadisə
09:52
Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 33 %-ə yaxın azalıbİKT
09:41
Maliyyə Nazirliyi bu il yerli banklarda 10 milyard manatdan çox depozit yerləşdiribMaliyyə
09:35
UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın ilk matçının hakimləri bəlli olubFutbol
09:23