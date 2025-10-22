İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu ikinci oyununda da uduzub

    Komanda
    • 22 oktyabr, 2025
    • 21:07
    "Abşeron Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Polşa təmsilçisi "Trefl"lə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında keçirilən matç rəqibin 99:96 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, qrupun digər görüşündə "Neftçi" ötən gün Bakıda Estoniyanın "Kalev" komandasını 95:84 hesabı ilə üstələyib. "Abşeron Lions" ilk qarşılaşmada "Kalev"ə uduzub - 85:93.

