İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Komanda
    • 17 sentyabr, 2025
    • 19:59
    Dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Vətənə qayıdıblar.

    "Report" xəbər verir ki, onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlər və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, komanda qitə birinciliyində 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanıb.

    Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (92 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    sərbəst güləş Xorvatiya Giorgi Meşvildişvili
    Foto
    Азербайджанские вольники, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

    Son xəbərlər

    21:06

    Latviya Rusiya və Belarusla sərhədləri yaxınlığında hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    21:05

    Roberta Metsola: Avropa Rusiyaya qarşı daha sərt sanksiyalar paketi hazırlayıb

    Digər ölkələr
    20:57
    Foto

    Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənir

    İnfrastruktur
    20:54
    Foto

    Xankəndidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    20:44
    Foto

    Ermənilərin Qubadlıda qətlə yetirdiyi Oleq Babakın Ukraynada xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    20:27

    Növbəti müsahibələr barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib

    Elm və təhsil
    20:27

    Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıb

    Digər
    20:14

    İrakli Kobaxidze: Xaricdən maliyyələşən bəzi QHT-lər inqilabi proseslərə cəhd edib

    Xarici siyasət
    20:08

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti