Азербайджанские вольники, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину
Командные
- 17 сентября, 2025
- 20:20
Азербайджанские борцы вольного стиля, успешно выступившие на чемпионате мира в хорватском Загребе, вернулись на Родину.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали журналисты и представители общественности.
Отметим, что наша команда завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) взял серебро, а Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзу.
