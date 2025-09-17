Азербайджанские вольники, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину

Азербайджанские борцы вольного стиля, успешно выступившие на чемпионате мира в хорватском Загребе, вернулись на Родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали журналисты и представители общественности.

Отметим, что наша команда завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) взял серебро, а Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзу.