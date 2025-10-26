İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın bir güləşçisi qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    • 26 oktyabr, 2025
    • 23:37
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın bir güləşçisi qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatı sona yaxınlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün sərbəst güləş üzrə millinin 2 üzvü həlledici görüşə çıxıb.

    Kənan Heybətov (70 kq) finalda iranlı Sina Xəliliylə qarşılaşıb. İlk hissədə rəqib üstün olsa da, həmyerlimiz əzmkar qələbə qazanıb. Rəqibinə 9:4 hesabıyla qalib gələn Kənan ilk dəfə U-23 dünya çempionu olub.

    Xetaq Karsanov (125 kq) da finalda İran təmsilçisiylə qarşılaşıb. Ancaq bu ildən ən ağır çəkidə çıxış etməyə başlayan milli üzvü Abolfazl Necada məğlub olaraq (0:11) gümüş medalı boynundan asıb.

    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали золото и серебро на ЧМ U-23 в Сербии

