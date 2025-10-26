Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали золото и серебро на ЧМ U-23 в Сербии

    Командные
    26 октября, 2025
    23:50
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали золото и серебро на ЧМ U-23 в Сербии

    Чемпионат мира среди спортсменов до 23 лет, прошедший в сербском городе Нови-Сад, подходит к концу.

    Как сообщает Report, сегодня два представителя сборной страны по вольной борьбе вышли на решающий поединок.

    Кянану Хейбатову (70 кг) в финале противостоял иранец Сина Халили. Несмотря на превосходство соперника в первой половине, наш соотечественник одержал уверенную победу. Кянан, одержавший победу со счетом 9:4, впервые стал чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет.

    Хетагу Карсанову (125 кг) также довелось встретиться в финале с представителем Ирана. Однако он уступил Абольфазлу Неджаду, который в этом году начал выступать в самой тяжелой весовой категории, (0:11) и повесил серебряную медаль на шею.

