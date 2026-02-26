İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Coel Kenvill NHL-in müntəzəm çempionatlarında 1000-ci qələbəsini əldə edib

    Komanda
    • 26 fevral, 2026
    • 14:07
    Coel Kenvill NHL-in müntəzəm çempionatlarında 1000-ci qələbəsini əldə edib

    "Anahaym"ın baş məşqçisi Coel Kenvill NHL-in müntəzəm çempionatlarında 1000-ci qələbəsini qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, 67 yaşlı mütəxəssisin yubiley qələbəsi "Edmonton" ilə oyuna (6:5) təsadüf edib.

    Kenvill hazırda 1825 oyunda 1000 qələbə ilə ikinci pillədə qərarlaşıb. Siyahıya 2141 matçda 1244 qalibiyyət əldə edən Skotti Boumen başçılıq edir. Üçüncü sırada isə "Florida"nın baş məşqçisi Pol Moris yer alır – 1987 oyunda 945 qələbə.

    Qeyd edək ki, Coel Kenvill daha əvvəl "Sent-Luis", "Kolorado", "Çikaqo" və "Florida" klublarında çalışıb.

    Coel Kenvill NHL müntəzəm çempionat qələbə “Anahaym”

    Son xəbərlər

    15:18

    Bakıda voleybol üzrə I və II dərəcəli məşqçi kursları keçiriləcək

    Komanda
    15:10

    Boçorişvili: Gürcüstanı regional layihələrdən kənarlaşdırmaq mümkün deyil

    Region
    15:10

    "Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb

    Futbol
    15:02
    Foto

    Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində smart texnologiyalar tətbiq olunur

    Elm və təhsil
    14:58

    "Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    14:54

    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Digər ölkələr
    14:50

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası məlumat yayıb

    Biznes
    14:49

    Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti