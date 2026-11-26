CEV Çelenc Kuboku: "DH Volley" 1/16 final mərhələsindəki ilk matçında Polşa klubuna uduzub
Komanda
- 26 noyabr, 2026
- 19:14
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Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət "DH Volley" komandası CEV Çelenc Kubokunda növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, 1/16 final mərhələsinin ilk matçında Polşa təmsilçisi LKS-ni qəbul edən Durval De Santana Nunyesin baş məşqçisi olduğu kollektiv rəqibinə uduzub - 0:3 (13:25, 18:25, 22:25).
Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilib.
Xatırladaq ki, "DH Volley" əvvəlki raundda Danimarkanın "Holte IF" klubunu məğlub edib - 3:1, 3:0.
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