Çelenc Kuboku: "Xilasedici" növbəti mərhələyə yüksəlib
Komanda
- 20 noyabr, 2025
- 20:50
Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası bu gün Çelenc Kubokunda 1/32 final mərhələsinin cavab görüşünə çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, FHN-in idman zalında Rumıniyanın "Styaua" klubu ilə üz-üzə gələn Bakı təmsilçisi 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
İlk matçı rəqib komanda 3:0 hesabı ilə üstün başa vurduğundan qalibi müəyyənləşdirmək üçün "qızıl set"ə ehtiyac duyulub. Həlledici seti 15:13 hesabı ilə xeyrinə başa vuran "Xilasedici" 1/16 finala yüksəlib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçisi növbəti mərhələdə Belçikanın "Lindemans" klubu ilə qarşılaşacaq. İlk oyun 2026-cı il yanvar 7-də səfərdə keçiriləcək.
Son xəbərlər
21:46
Foto
Azərbaycan cüdoçuları Asiya Kubokunda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblarFərdi
21:35
Video
Məcnun Məmmədov: "Əsas məqsəd fermerlərin daha gəlirli sahələrə yönləndirilməsidir"ASK
21:34
WSJ: Rubio Vaşinqtonun Ukrayna planını Aİ rəsmiləri ilə müzakirə edəcəkDigər ölkələr
21:22
Foto
İslamiada: Azərbaycanın sablya növü üzrə qılıncoynadanları qızıl medal qazanıblar - YENİLƏNİBFərdi
21:19
Foto
Azərbaycan və İsrail hökumətləri arasında Birgə Komissiyanın növbəti Protokolu imzalanıb - YENİLƏNİBBiznes
20:50
Foto
Çelenc Kuboku: "Xilasedici" növbəti mərhələyə yüksəlibKomanda
20:39
Zelenski ABŞ-dən müharibənin həllinə dair plan layihəsini alıbDigər ölkələr
20:34
Britaniya "Lukoyl"un Bolqarıstandakı törəmə şirkətləri üçün lisenziyanın müddətini uzadıbDigər ölkələr
20:30