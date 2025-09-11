İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycanlı məşqçi Macarıstanda keçiriləcək beynəlxalq kursa qəbul olunub

    Komanda
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:09
    Azərbaycanlı məşqçi Macarıstanda keçiriləcək beynəlxalq kursa qəbul olunub
    İlham Ağayev

    Azərbaycan Basketbol Federasiyasının UGBL U-13 liqasında fəaliyyət göstərən məşqçisi İlham Ağayev Macarıstan İdman Elmləri Universitetində keçiriləcək Beynəlxalq Məşqçilik Kursuna (ICC) qəbul olunub.

    Bu barədə "Report"a Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Proqram Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin "Olympic Solidarity" dəstəyi ilə həyata keçirilir. Məşqçi 8 həftəlik kurs ərzində beynəlxalq təcrübə qazanaraq ölkə basketbolunun inkişafına töhfə verəcək.

    Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl eyni kursa Azərbaycanı təmsil edən ilk məşqçi olaraq Ləman İbrahimova qəbul olunmuşdu. Artıq hər iki məşqçi birlikdə Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil edəcək.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Federasiyası kurs məşqçi

    Son xəbərlər

    18:23

    "Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsinin direktoru vəzifəsinə təyinat olub

    Daxili siyasət
    18:18
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:15

    Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilib

    Elm və təhsil
    18:14

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    18:10

    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    Maliyyə
    18:05

    Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    18:02

    Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    18:00

    "Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti