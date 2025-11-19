Azərbaycanlı hakim Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb
Komanda
- 19 noyabr, 2025
- 12:11
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimi Zaur Hacıyev Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən təyinat alıb.
"Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, o, 18 yaşadək oğlanlar arasında keçiriləcək Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyasının (EEVZA) çempionatında hakimlik edəcək.
Yarış noyabrın 20-23-də Latviyanın Dauqavpils şəhərində baş tutacaq.
Turnirdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Estoniya, Latviya və Polşanın milli komandaları mübarizə aparacaq.
Son xəbərlər
12:17
Azərbaycan Avstriya ilə Qlobal Dəniz Fəlakəti və Əmniyyətli Rabitə Sistemi üzrə əməkdaşlıq edəcəkİnfrastruktur
12:16
Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcəkİncəsənət
12:14
Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan son 5 ildə qeyri-neft-qaz ixracını 2 dəfə artırıb"Biznes
12:13
Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaqRegion
12:11
Azərbaycanlı hakim Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıbKomanda
12:08
Sahil Babayev: "Elm və təhsil xərcləri 2024-cü illə müqayisədə 688 milyon manat artırılır"Maliyyə
12:05
Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıbFutbol
12:01
Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunurMaliyyə
11:59