Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti oyununu keçirib
Komanda
- 09 noyabr, 2025
- 18:33
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı üçüncü matçında uduzub.
"Report"un məlumatına görə, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu yığma Türkiyə ilə bacarmayıb - 0:3.
Yığma daha əvvəl İran və Tacikistan kollektivlərini 3:0 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, komandamız növbəti oyununu noyabrın 12-də Əfqanıstan yığmasına qarşı keçirəcək.
