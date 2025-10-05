Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb
Komanda
- 05 oktyabr, 2025
- 12:25
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Çexiya və Şotlandiya yığmalarına qarşı keçiriləcək oyunlar üçün heyəti müəyyənləşib.
"Report"un AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, millimiz oktyabrın 10-da səfərdə Çexiya, 14-də isə evdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq.
U-21-in heyətini və oyunlarının təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Rəvan Mirzəmmədov
|Sabah
|2
|Xəyal Fərzullayev
|Sumqayıt
|3
|Səlim Həşimov
|Şamaxı
|4
|İbrahim Ramazanov
|Turan Tovuz
|5
|Elgün Dünyamalıyev
|Sabah
|6
|Raul Məmmədov
|Kəpəz
|7
|Nadir Orucov
|Sumqayıt
|8
|Emin Rüstəmov
|Səbail
|9
|Əkbər Eyubov
|Zirə
|10
|Sənan Muradlı
|Şamaxı
|11
|Rüfət Abbasov
|Şamaxı
|12
|Fəxri Məmmədli
|Səbail
|13
|Eşqin Əhmədov
|Qəbələ
|14
|Hikmət Cəbrayılzadə
|Qarabağ
|15
|Murad Məmmədov
|Neftçi
|16
|Nihad Əhmədzadə
|Sumqayıt
|17
|Emil Süleymanov
|Şamaxı
|18
|Oruc Məmmədov
|Şamaxı
|19
|Şahin Şahniyarov
|Qəbələ
|20
|Şahin İbrahimov
|Sabah
|21
|Xəyal Əliyev
|Sabah
|22
|Ağadadaş Salyanskiy
|Neftçi
|23
|Nahid Əliyev
|Şəfa
|24
|Sadiq Şəfiyev
|Kəpəz
10 oktyabr
20:00. Çexiya (U-21) – Azərbaycan (U-21) Karvina şəhər stadionu 14 oktyabr 19:00. Azərbaycan (U-21) – Şotlandiya (U-21) Bakı, "Dalğa Arena".
Son xəbərlər
12:34
Bərdədə pendir sexində partlayış olub, ölən varDigər
12:25
Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıbKomanda
12:23
Sabah külək güclənəcək, çiskin olacaqDigər
12:21
Şəmkirdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
12:20
Foto
Naxçıvanda Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd olunubElm və təhsil
12:17
Allahşükür Paşazadə ABŞ-də G20 Dinlərarası Forum Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşübDin
12:09
Rusiyanın Lvova zərbələri nəticəsində ölənlər var, binalar zədələnibDigər ölkələr
12:08
Gürcüstan DİN: Dinc yolla devrilmə baş vermədi, amma dinc dağılma olduRegion
11:59