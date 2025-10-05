İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    • 05 oktyabr, 2025
    • 12:25
    Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Çexiya və Şotlandiya yığmalarına qarşı keçiriləcək oyunlar üçün heyəti müəyyənləşib.

    "Report"un AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, millimiz oktyabrın 10-da səfərdə Çexiya, 14-də isə evdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq.

    U-21-in heyətini və oyunlarının təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Rəvan Mirzəmmədov Sabah
    2 Xəyal Fərzullayev Sumqayıt
    3 Səlim Həşimov Şamaxı
    4 İbrahim Ramazanov Turan Tovuz
    5 Elgün Dünyamalıyev Sabah
    6 Raul Məmmədov Kəpəz
    7 Nadir Orucov Sumqayıt
    8 Emin Rüstəmov Səbail
    9 Əkbər Eyubov Zirə
    10 Sənan Muradlı Şamaxı
    11 Rüfət Abbasov Şamaxı
    12 Fəxri Məmmədli Səbail
    13 Eşqin Əhmədov Qəbələ
    14 Hikmət Cəbrayılzadə Qarabağ
    15 Murad Məmmədov Neftçi
    16 Nihad Əhmədzadə Sumqayıt
    17 Emil Süleymanov Şamaxı
    18 Oruc Məmmədov Şamaxı
    19 Şahin Şahniyarov Qəbələ
    20 Şahin İbrahimov Sabah
    21 Xəyal Əliyev Sabah
    22 Ağadadaş Salyanskiy Neftçi
    23 Nahid Əliyev Şəfa
    24 Sadiq Şəfiyev Kəpəz

    10 oktyabr

    20:00. Çexiya (U-21) – Azərbaycan (U-21) Karvina şəhər stadionu 14 oktyabr 19:00. Azərbaycan (U-21) – Şotlandiya (U-21) Bakı, "Dalğa Arena".

    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatı AFFA

