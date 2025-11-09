Azərbaycanın stolüstü tennis millisi İslamiadanın yarımfinalına yüksəlib
09 noyabr, 2025
- 18:35
Azərbaycanın qadınlardan ibarət stolüstü tennis millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında yarımfinala yüksəlib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma 1/4 finalda Maldiv adaları kollektivi ilə qarşılaşıb.
Görüş təmsilçimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 8:3.
Minimum bürünc medalı təmin edən Azərbaycan yığması sabah yarımfinalda Misir millisi ilə qarşılaşacaq.
