    Komanda
    • 09 noyabr, 2025
    • 18:35
    Azərbaycanın stolüstü tennis millisi İslamiadanın yarımfinalına yüksəlib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət stolüstü tennis millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında yarımfinala yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma 1/4 finalda Maldiv adaları kollektivi ilə qarşılaşıb.

    Görüş təmsilçimizin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 8:3.

    Minimum bürünc medalı təmin edən Azərbaycan yığması sabah yarımfinalda Misir millisi ilə qarşılaşacaq.

    stolüstü tennis İslamiada yarımfinal

