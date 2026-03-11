    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Bolqarıstana uduzub

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, səfərdə Bolqarıstan komandası ilə üz-üzə gələn yığma 40:120 hesabı ilə uduzub.

    Görüş Plovdiv şəhərindəki "Kolodrum Arena"da baş tutub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana (48:141), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) uduzub.

