Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Bolqarıstana uduzub
- 11 mart, 2026
- 22:43
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, səfərdə Bolqarıstan komandası ilə üz-üzə gələn yığma 40:120 hesabı ilə uduzub.
Görüş Plovdiv şəhərindəki "Kolodrum Arena"da baş tutub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana (48:141), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) uduzub.
