Haqqımızda

Azərbaycanın çimərlik voleybolu yığmaları Avropa çempionatına yollanıblar

Azərbaycanın çimərlik voleybolu yığmaları Avropa çempionatına yollanıblar Azərbaycan çimərlik voleybolu yığmaları Avropa çempionatlarında iştirak məqsədi ilə Avstriya və İspaniyaya yola düşüblər.
Komanda
11 avqust 2025 10:39
Azərbaycanın çimərlik voleybolu yığmaları Avropa çempionatına yollanıblar

Azərbaycanın çimərlik voleybolu yığmaları Avropa çempionatlarında iştirak məqsədilə Avstriya və İspaniyaya yola düşüblər.

Azərbaycan Voleybol Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, U-22 millisi avqustun 14-17-si aralığında Avstriya, U-20 isə avqustun 20-25-i aralığında İspaniyadakı yarışda iştirak edəcək.

Ölkə hər iki turnirdə həm oğlanlardan (Muhammad Aslanlı/İbrahim Məmmədov; ehtiyat komanda Nəriman Bayramlı/Tural Əsgərov), həm də qızlardan (Səbinə Əlizadə/Cəmilə Bəşirova) ibarət bir komanda ilə təmsil olunacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Sabah” ABŞ-dən olan basketbolçunu transfer edib
“Sabah” ABŞ-dən olan basketbolçunu transfer edib
10 avqust 2025 14:12
Azərreyl klubu yeni transferini açıqlayıb
"Azərreyl" klubu yeni transferini açıqlayıb
9 avqust 2025 14:19
Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarına hazırlığın növbəti mərhələsini Özbəkistanda keçəcək
Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarına hazırlığın növbəti mərhələsini Özbəkistanda keçəcək
9 avqust 2025 09:17
Azərbaycan klubu heyətinə yeni voleybolçu cəlb edib
Azərbaycan klubu heyətinə yeni voleybolçu cəlb edib
8 avqust 2025 11:47
Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
8 avqust 2025 10:33
Sabahın fransalı basketbolçusu: FIBA Çempionlar Liqasında uğurlu çıxış edəcəyimizə inanıram - MÜSAHİBƏ
"Sabah"ın fransalı basketbolçusu: "FIBA Çempionlar Liqasında uğurlu çıxış edəcəyimizə inanıram" - MÜSAHİBƏ
7 avqust 2025 17:06
Azərbaycanın millisinin üzvü Türkiyədə əməliyyat olunub
Azərbaycanın millisinin üzvü Türkiyədə əməliyyat olunub
7 avqust 2025 13:48
“Sabah” heyətini amerikalı basketbolçu ilə gücləndirib
“Sabah” heyətini amerikalı basketbolçu ilə gücləndirib
6 avqust 2025 14:46
Azərreyl türkiyəli mütəxəssislə yeni müqavilə imzalayıb
"Azərreyl" türkiyəli mütəxəssislə yeni müqavilə imzalayıb
6 avqust 2025 12:27
Sabah fransalı basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb
"Sabah" fransalı basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb
5 avqust 2025 10:23

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi