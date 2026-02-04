Azərbaycanın bölgələrində yeniyetmə və gənc voleybolçu oğlanların seçimləri olacaq
Komanda
- 04 fevral, 2026
- 17:06
Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) yeniyetmə və gənc voleybolçu oğlanların seçiminə start verir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Seçimlər Bakıda və bölgələrdə fəaliyyət göstərən Regional Voleybol Klublarında məşq edən 2012–2013-cü il təvəllüdlü oğlanlar arasında keçiriləcək.
Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət milli komandaların rəhbəri Cahangir Seyed Abbasi tərəfindən aparılacaq seçimlərdə fərqlənən voleybolçular yeniyetmə və gənc milli komandalara cəlb olunacaqlar.
Seçimlər Sumqayıtda (14 fevral), Şərqi Zəngəzurda (15 fevral), Bakıda (21 fevral), Şəkidə (22 fevral), Tovuzda (28 fevral), Gəncədə (1 mart) və Naxçıvanda (7 mart) baş tutacaq.
