Azərbaycanın basketbol millisinin baş məşqçisi: "Yer aldığımız qrupu çətin adlandırmazdım"
- 09 sentyabr, 2025
- 15:36
Azərbaycanın basketbol millisinin 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının ilkin təsnifat mərhələsində yer aldığı qrup çətin deyil.
Bu barədə "Report"a basketbol üzrə kişilərdən ibarət Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Tahir Baxşıyev açıqlama verib.
O, yığmanın qitə birincliyində qarşılaşacağı rəqibləri dəyərləndirib:
"Yer aldığımız qrupu çətin adlandırmazdım. Komandaların səviyyəsi bi-birinə uyğun gəlir. Nisbətən Şimali Makedoniya yığmasını fərqləndirərdim. Çünki heyətlərində daha yüksək səviyyəli basketbolçular yer alır. İrlandiya komandasına yaxşı bələdik. Ötən il onlara qarşı çıxış etdik, baxmayaraq ki, məğlub olduq. Lakin irlandlara qalib gəlmək olar. Çalışacağıq ki, bu dəfə daha yaxşı oyun sərgiləyək. Basketbolçu olduğum dönəmlərdə, təxminən 15 il əvvəl Lükemburqa qarşı çıxış etmişdim. Təbii ki, aradan uzun müddət keçib. Onların basketbolunda müəyyən inkişaf hiss etmək olur."
Mütəxəssis hazırda davam edən Avropa çempionatını nümunə gətirərək basketbol yarışlarında qarşılaşmaların gərgin mübarizə şəraitində keçdiyini deyib:
"Avropa çempionatındakı matçları izlədikdə görürsən ki, favorit komandalar olmur, kollektivlər əsl güclərini meydançada göstərirlər. Finlandiyanın Serbiyaya, Gürcüstanın isə Fransaya qalib gəlməsini buna nümunə gətirə bilərik. Ona görə biz də çalışacağıq rəqiblərimizlə axıra qədər mübarizə aparaq".
Qeyd edək ki, yığma ilk oyununu noyabrın 27-də səfərdə Şimali Makedoniyaya qarşı keçirəcək. 3 gün sonra evdə Lükemburqu qəbul edəcək seçməmizin üçüncü görüşü 2026-cı il fevralın 27-nə təsadüf edəcək. Komandanın rəqibi İrlandiya olacaq.
Xatırladaq ki, komandalar qruplarda dairəvi sistemlə (hər biri bir-biri ilə) ev və səfər formatında qarşılaşacaqlar. A qrupunda hər komanda 6 oyun, B və C qruplarında isə hər komanda 4 oyun keçirəcək. Hər qrupun qalibi (1-ci yeri tutan komanda) birbaşa növbəti mərhələyə yüksələcək.
Ən yaxşı ikinci yerlərdən biri də əlavə olaraq irəliləyə bilər (FIBA-nın ümumi reqlamentinə görə, qrupların balansı üçün). A qrupunda 4 komanda olduğuna görə, ən yaxşı qrup ikincisi uğrunda mübarizədə sonuncu pilləni tutmuş komanda ilə oyunların nəticələri nəzərə alınmayacaq.