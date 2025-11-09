Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirib
Komanda
- 09 noyabr, 2025
- 15:38
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Türkiyənin "Nesine Aydın Spor" klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında təşkil edilən qarşılaşma qonaqların 93:89 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Bu matç Azəbaycan yığmasının AVRO-2027-nin seçmə mərhələsinə hazırlıq xarakteri daşıyıb.
