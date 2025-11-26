Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun son oyunu Tovuzda keçirilib
Komanda
- 26 noyabr, 2025
- 18:01
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son qarşılaşması Tovuzda baş tutub.
Evdə "DH Volley" komandasını qəbul edən "Turan" 3:1 (25:13, 20:25, 25:17, 25:23) hesablı qələbəyə sevinib.
Görüş Tovuz Olimpiya Kompleksində keçirilib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"i (3:2), UNEC kollektivi isə "Murov Az Terminal"ı (3:1) məğlub edib.
