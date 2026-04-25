    Azərbaycan Peşəkar Çövkən Liqasının V turu başa çatıb

    • 25 aprel, 2026
    • 22:23
    Azərbaycan Peşəkar Çövkən Liqasının V turu başa çatıb

    "Report" Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, birinci dövrənin mərkəzi oyununda "Sərhədçi" komandası "Polad"ı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək mütləq nəticə ilə liderliyə yüksəlib.

    Turun digər qarşılaşmalarında "Embawood" "Elite"ə 2:1, "Şamaxı" isə "Xəzər"ə 6:0 hesabı ilə qalib gəlib. "Zəfər" – "Omar" matçı 1:1 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb. "Buta Qolden" isə "Atilla"nı 13:0 hesablı məğlubiyyətə uğradıb. Bu çempionatın hələlik ən böyükhesablı qələbəsidir.

    Beş turdan sonra "Sərhədçi" turnir cədvəlinə başçılıq edir. Aktivində 12 xal olan "Polad" və "Buta Qolden" komandaları isə 2-3-cü yerləri bölüşdürürlər.

    Bombardirlərin siyahısına hərəyə 10 qolla Şəfayət Budaqov və Şamil İslamov ("Buta Qolden") liderlik edir.

    "Atilla" çempionatda hələ də aktivində qol olmayan yeganə komandadır.

    01:01

    Mali Silahlı Qüvvələri ordu mövqelərinə hücum edən 80 yaraqlını məhv edib

    Digər ölkələr
    00:41

    Azərbaycanla Serbiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Ekologiya
    00:18

    SEPAH: İran Ordusu ABŞ və İsrailin istənilən hücumuna hazırdır

    Region
    00:00

    XX əsrin ən böyük texnogen fəlakəti - Çernobıl AES-də baş verən qəzadan 40 il ötür

    Digər ölkələr
    23:58

    Pakistan və İran Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olunması səylərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:46

    Tramp: ABŞ İrandan yeni təklif alıb

    Digər ölkələr
    23:24

    Əraqçi: ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı aydın deyil

    Region
    23:17

    Azərbaycan və Qazaxıstan QHT-ləri arasında əməkdaşlıq imkanları və birgə layihələr müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    23:10

    Şahbaz Şərif və Məsud Pezeşkian regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti