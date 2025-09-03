    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycan millisinin voleybolçularının yeni klubu bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Komanda
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:05
    Azərbaycan millisinin voleybolçularının yeni klubu bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Azərbaycan millisinin voleybolçuları Ülkər Kərimova, Yuliya Kərimova və Ayşən Abduləzimovanın yeni klubu bəlli olub. 

    Bu barədə "Report"a Tovuzda yeni yaradılmış "Turan" komandasının baş məşqçisi Ziya Rəcəbov məlumat verib. 

    Mütəxəssis hər üç oyunçunun heyətə cəlb olunduğunu bildirib. 

    Qeyd edək ki, Ülkər Kərimova və Yuliya Kərimova son olaraq "Gəncə"də, Ayşən Abduləzimova isə Macarıstanın "Vaşaş" klubunda çıxış edib.

    Voleybol "Turan" voleybol klubu Ayşən Abduləzimova

