Azərbaycan millisinin voleybolçularının yeni klubu bəlli olub - EKSKLÜZİV
Komanda
- 03 sentyabr, 2025
- 11:05
Azərbaycan millisinin voleybolçuları Ülkər Kərimova, Yuliya Kərimova və Ayşən Abduləzimovanın yeni klubu bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Tovuzda yeni yaradılmış "Turan" komandasının baş məşqçisi Ziya Rəcəbov məlumat verib.
Mütəxəssis hər üç oyunçunun heyətə cəlb olunduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, Ülkər Kərimova və Yuliya Kərimova son olaraq "Gəncə"də, Ayşən Abduləzimova isə Macarıstanın "Vaşaş" klubunda çıxış edib.
Son xəbərlər
11:28
İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik edibXarici siyasət
11:24
Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"Komanda
11:24
Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edibHadisə
11:22
Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaqEnergetika
11:21
Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"Biznes
11:16
Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıbRegion
11:10
Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?Biznes
11:10
Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcəkDigər ölkələr
11:08