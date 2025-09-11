Azərbaycan millisinin üzvləri III MDB Oyunlarına hazırlaşan voleybolçularla görüşüblər
Komanda
- 11 sentyabr, 2025
- 10:03
Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri III MDB Oyunlarına hazırlaşan 15 yaşadək qızlardan ibarət yığma ilə görüş keçiriblər.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından (AVF) məlumat verilib.
AVF-nin idman zalında baş tutan görüşdə təcrübəli voleybolçular gənc idmançılarla səmimi söhbət edərək öz təcrübələrini bölüşüblər və onlara qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayıblar.
