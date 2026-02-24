Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın 18 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət millisinin Avropa çempionatının II təsnifat mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub.

    "Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, yığma martın 27-dən 29-dək İspaniyanın ev sahibliyi edəcəyi C qrupunda mübarizə aparacaq.

    Şahin Çatmanın rəhbərlik etdiyi komanda qrupda meydan sahibi ilə yanaşı, Estoniya və Niderland ilə qarşılaşacaq. Təmsilçimiz ilk oyununu martın 27-də İspaniyaya qarşı keçirəcək. Növbəti günlərdə isə müvafiq olaraq Niderland və Estoniya ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, II təsnifat mərhələsində 20 komanda 5 qrupda yarışacaq və yalnız qrup birinciləri AVRO-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar.

    C qrupu

    27 mart

    20:00. Estoniya – Niderland

    22:30. İspaniya – Azərbaycan

    28 mart

    20:00. Niderland – Azərbaycan

    22:30. Estoniya – İspaniya

    29 mart

    20:00. Azərbaycan – Estoniya

    22:30. Niderland – İspaniya

    Voleybol Avropa çempionatı Azərbaycan Voleybol Federasiyası Şahin Çatma II təsnifat mərhələsi

