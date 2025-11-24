Azərbaycan millisi "IHF Trophy" beynəlxalq turnirinin hazırlığının son mərhələsinə start verib
Komanda
- 24 noyabr, 2025
- 10:00
Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət həndbol millisi iştirak edəcəyi "IHF Trophy" beynəlxalq turnirinin hazırlığının son mərhələsinə start verib.
"Report"un Azərbaycan Həndbol Federasiyasına istinadən məlumatına görə, komanda Kosovoda keçiriləcək turnir ərəfəsində hazırlıq prosesini "AHF Arena"da davam etdirir.
Baş məşqçi Səkinat Abasova toplanışa 14 oyunçu dəvət edib.
Qeyd edək ki, milli noyabrın 26-dan 30-dək Priştina şəhərində təşkil olunacaq yarışda Kosovo ilə yanaşı, Böyük Britaniya, Belçika və Bolqarıstan komandalarına qarşı mübarizə aparacaq.
Son xəbərlər
10:21
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıbEnergetika
10:19
Foto
Video
"Afen" plazada partlayış birinci mərtəbədə baş verib - YENİLƏNİB 3Hadisə
10:18
Pakistanda polis idarəsinin yaxınlığında partlayış olubDigər ölkələr
10:15
Muhittin Ataman: Türkiyə Azərbaycanla qurduğu münasibətləri başqa heç bir ölkə ilə qurmayıbXarici siyasət
10:11
Gəncədə evdən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
10:07
AFFA-nın futzal üzrə baş inzibatçısı UEFA Çempionlar Liqası matçına təyinat alıbFutbol
10:05
Foto
Astanada Türk dünyası ölkələrinin Beynəlxalq incəsənət festivalı başlayıbRegion
10:02
Azərbaycanın U-18 millisinin toplanış üçün heyəti açıqlanıbFutbol
10:00