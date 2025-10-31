Azərbaycan millisi dünya çempionatına vəsiqə uğrunda Özbəkistanla qarşılaşacaq
- 31 oktyabr, 2025
- 12:38
Azərbaycanın qadınlardan ibarət şahmat millisi İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqə uğrunda Özbəkistanla qarşılaşacaq.
Bu barədə "Report"a Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Mötəbər yarışda təşkilatçı ölkə İspaniya, 2023-cü ildə baş tutan son dünya çempionatının ən yaxşı 4 komandası – Gürcüstan, Fransa, Qazaxıstan, ABŞ, eyni zamanda dünya reytinq sıralamasına əsasən qitələr üzrə seçilən Çin, Ukrayna, Peru, Misir, Hindistan və FIDE komandaları iştirak edəcək.
Dünya çempionatına 12-ci vəsiqənin sahibi isə Azərbaycan və Özbəkistan komandalarının matçında məlum olacaq. Mundiala seçmə xarakter daşıyan qarşılaşma noyabrın 1-2-də Bakıdakı "Dinamo" hotelində təşkil olunacaq.
İki gün ərzində rapid yarışının yekununda qalib gələcək komanda dünya çempionatına vəsiqə qazanacaq.
Azərbaycan millisi matçda bu heyətlə çıxış edəcək: Günay Məmmədzadə, Gülnar Məmmədova, Xanım Balacayeva, Gövhər Beydullayeva və Ülviyyə Fətəliyeva. Komandanın kapitanı Avropa çempionu Qədir Hüseynov olacaq.
Azərbaycan - Özbəkistan görüşünün baş hakimi Faiq Həsənovdur.
Qeyd edək ki, mundial noyabrın 18-23-ü aralığında baş tutacaq.