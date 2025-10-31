İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Azərbaycan millisi dünya çempionatına vəsiqə uğrunda Özbəkistanla qarşılaşacaq

    Komanda
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:38
    Azərbaycan millisi dünya çempionatına vəsiqə uğrunda Özbəkistanla qarşılaşacaq

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət şahmat millisi İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqə uğrunda Özbəkistanla qarşılaşacaq.

    Bu barədə "Report"a Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Mötəbər yarışda təşkilatçı ölkə İspaniya, 2023-cü ildə baş tutan son dünya çempionatının ən yaxşı 4 komandası – Gürcüstan, Fransa, Qazaxıstan, ABŞ, eyni zamanda dünya reytinq sıralamasına əsasən qitələr üzrə seçilən Çin, Ukrayna, Peru, Misir, Hindistan və FIDE komandaları iştirak edəcək.

    Dünya çempionatına 12-ci vəsiqənin sahibi isə Azərbaycan və Özbəkistan komandalarının matçında məlum olacaq. Mundiala seçmə xarakter daşıyan qarşılaşma noyabrın 1-2-də Bakıdakı "Dinamo" hotelində təşkil olunacaq.

    İki gün ərzində rapid yarışının yekununda qalib gələcək komanda dünya çempionatına vəsiqə qazanacaq.

    Azərbaycan millisi matçda bu heyətlə çıxış edəcək: Günay Məmmədzadə, Gülnar Məmmədova, Xanım Balacayeva, Gövhər Beydullayeva və Ülviyyə Fətəliyeva. Komandanın kapitanı Avropa çempionu Qədir Hüseynov olacaq.

    Azərbaycan - Özbəkistan görüşünün baş hakimi Faiq Həsənovdur.

    Qeyd edək ki, mundial noyabrın 18-23-ü aralığında baş tutacaq.

    Şahmat Azərbaycan millisi dünya çempionatı Özbəkistan

    Son xəbərlər

    13:44
    Video

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Maraqlı
    13:43

    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    13:40
    Foto

    İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:39

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:37

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:33

    Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıb

    Energetika
    13:29
    Foto

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:26

    Desmond Funvi: Kolonializm nəsildən-nəslə ötürülən dərin izlər buraxıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti