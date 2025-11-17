Azərbaycan klubu legioner basketbolçusu ilə yollarını ayırıb
Komanda
- 17 noyabr, 2025
- 12:47
"Quba" klubu basketbolçusu Levan Qoqaladze ilə yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
O, bundan sonra Gürcüstan Yüksək Liqasında yarışan "Raşi" komandasında oynayacaq.
Qeyd edək ki, gürcüstanlı oyunçu 2 il idi ki, "Quba"nın formasını geyinirdi.
