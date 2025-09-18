Azərbaycan klubu iki gənc basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb
Komanda
- 18 sentyabr, 2025
- 10:07
NTD iki gənc basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Ramazan Qarayev və U-18-də çıxış edən Mübariz Mirzəyev növbəti mövsümdən paytaxt təmsilçisində çıxış edəcəklər.
Bundan əlavə, ötən mövsüm komandanın uğurları üçün çalışan Hacısaməd Oğuzun sözləşməsinin müddəti uzadılıb.
