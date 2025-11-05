Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Polşa təmsilçisinə qalib gəlib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Komanda
    • 05 noyabr, 2025
    • 20:52
    Azərbaycanın basketbol klubu "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununda qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, I qrupunda mübarizə aparan "ağ-qaralar" IV turda Polşanın "Trefl" komandasını 92:87 hesabı ilə üstələyib.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.

    Qeyd edək ki, qrupun digər görüşündə "Abşeron Lions" Estoniyada "Kalev"in qonağı olacaq. Bu oyun isə saat 21:30-da başlayacaq.

