Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Polşa təmsilçisinə qalib gəlib
05 noyabr, 2025
20:52
Azərbaycanın basketbol klubu "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununda qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, I qrupunda mübarizə aparan "ağ-qaralar" IV turda Polşanın "Trefl" komandasını 92:87 hesabı ilə üstələyib.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Qeyd edək ki, qrupun digər görüşündə "Abşeron Lions" Estoniyada "Kalev"in qonağı olacaq. Bu oyun isə saat 21:30-da başlayacaq.
