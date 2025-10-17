İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycan klubu estoniyalı voleybolçu transfer edib

    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:06
    Azərbaycan klubu estoniyalı voleybolçu transfer edib

    Azərbaycanın Yüksək Liqa təmsilçisi "Xilasedici" estoniyalı voleybolçu transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bakı təmsilçisi Markus Keellə anlaşıb. 30 yaşlı voleybolçu ilə bir mövsümlük müqavilə imzalanıb.

