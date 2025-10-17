Azərbaycan klubu estoniyalı voleybolçu transfer edib
Komanda
- 17 oktyabr, 2025
- 11:06
Azərbaycanın Yüksək Liqa təmsilçisi "Xilasedici" estoniyalı voleybolçu transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bakı təmsilçisi Markus Keellə anlaşıb. 30 yaşlı voleybolçu ilə bir mövsümlük müqavilə imzalanıb.
