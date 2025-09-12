İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:44
    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    "Ordu" daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Əslən Nigeriyadan olan ABŞ vətəndaşı Abayomi İyiola ilə müqavilə imzalanıb.

    basketbol "Ordu" basketbol klubu ABŞ transfer

