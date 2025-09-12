Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb
- 12 sentyabr, 2025
- 16:44
"Ordu" daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Əslən Nigeriyadan olan ABŞ vətəndaşı Abayomi İyiola ilə müqavilə imzalanıb.
