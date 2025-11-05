İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan klubları FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyuna çıxacaqlar

    Komanda
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:13
    Azərbaycan klubları FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyuna çıxacaqlar

    Azərbaycanın basketbol klubları FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, I qrupunda mübarizə aparan "Neftçi" IV turda Polşanın "Trefl" komandasını qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qrupun digər görüşündə "Abşeron Lions" Estoniyada "Kalev"in qonağı olacaq. Bu oyun isə saat 21:30-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, "Trefl" 6 xalla liderdir. "Neftçi" 5 xalla ikinci, "Kalev" 4 xalla üçüncü, "Abşeron Lions" isə 3 xalla dördüncü sırada qərarlaşıb.

