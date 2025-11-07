İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycan idmançıları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimində rəsmi paraddan keçiblər

    Komanda
    • 07 noyabr, 2025
    • 21:44
    Azərbaycan idmançıları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimində rəsmi paraddan keçiblər

    Azərbaycan idmançıları Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimində rəsmi paraddan keçiblər.

    "Report"un turnirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, tədbir "Al Janadryah"da təşkil olunub.

    Paradda Azərbaycan bayrağını ağırlıqqaldıran Dadaş Dadaşbəyli və voleybolçu Nilufər Ağazadə daşıyıblar.

    Turnirdə 57 ölkədən 3000-dən çox idmançı 23 növdə medallar uğrunda mübarizə aparır.

    Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olunur.

    Qeyd edək ki, İslamiadanın bağlanış mərasimi noyabrın 21-də olacaq.

    Azərbaycan idmançı VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Səudiyyə Ərəbistanı

    Son xəbərlər

    21:53

    Sahibə Qafarova: Enerji keçidi COP29 sədrliyinin fəaliyyətində əsas prioritetlərdən biri olub

    Xarici siyasət
    21:50

    Mətbuat Şurası: Azərbaycan jurnalistləri Zəfərin qazanılmasına mənəvi və ideoloji töhfə verdilər

    Media
    21:44

    Azərbaycan idmançıları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimində rəsmi paraddan keçiblər

    Komanda
    21:39

    Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    21:37
    Foto

    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə turnir keçirilib

    Region
    21:34
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    21:30
    Foto

    Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:25
    Foto

    İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:16

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti