Azərbaycan həndbolçuları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlığı davam etdirir
Komanda
- 23 oktyabr, 2025
- 18:37
Azərbaycanın qadın həndbolçulardan ibarət millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlığı davam etdirir.
Azərbaycan Həndbol Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yığma bu məqsədlə Mingəçevirə yollanaraq "Kür" Olimpiya İdman Mərkəzində təlim-məşq toplanışına start verib.
15 həndbolçunun iştirak etdiyi məşqlər baş məşqçi Aleksandr Revva və köməkçisi Yelena Namaliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilir.
Hazırlıq mərhələsi oktyabrın 30-dək davam edəcək.
