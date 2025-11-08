Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku matçına təyinat alıb
Komanda
- 08 noyabr, 2025
- 12:22
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) İdman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov yeni təyinat alıb.
"Report" AHF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, qadınlar arasında Avropa Kubokunun üçüncü mərhələsinin "Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəspor"- "AEK Afina" görüşündə Avropa Həndbol Federasiyasının nümayəndəsi olacaq.
Türkiyə və Yunanıstan təmsilçilərinin oyunu noyabrın 9-da Bursa şəhərinin "Nilüfər Bələdiyyə" İdman kompleksində keçiriləcək.
Qarşılaşmanı Monteneqrodan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
