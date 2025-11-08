İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi Avropa Kuboku matçına təyinat alıb

    Komanda
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:22
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) İdman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov yeni təyinat alıb.

    "Report" AHF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, qadınlar arasında Avropa Kubokunun üçüncü mərhələsinin "Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəspor"- "AEK Afina" görüşündə Avropa Həndbol Federasiyasının nümayəndəsi olacaq.

    Türkiyə və Yunanıstan təmsilçilərinin oyunu noyabrın 9-da Bursa şəhərinin "Nilüfər Bələdiyyə" İdman kompleksində keçiriləcək.

    Qarşılaşmanı Monteneqrodan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

