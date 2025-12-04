İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasında yeni təyinat olub

    Komanda
    • 04 dekabr, 2025
    • 14:42
    Azərbaycan Həndbol Federasiyasında yeni təyinat olub

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasında (AHF) yeni təyinat olub.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan bildirilib.

    "Azəryol" həndbol komandasının sabiq baş məşqçisi Vidadi Əliyev AHF-nin cənub bölgəsi üzrə koordinatoru təyin edilib. Onun rəhbərliyi ilə Astara, Cəlilabad, Lənkəran, Lerik, Masallı və Yardımlı rayonlarında 2012–2013-cü il təvəllüdlü oğlanlardan ibarət yeni komandaların formalaşdırılması istiqamətində işlər aparılacaq.

    Qeyd edək ki, V.Əliyev daha əvvəl kişilərdən ibarət "İdman Akademiyası" ilə yanaşı, milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.

