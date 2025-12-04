Azərbaycan Həndbol Federasiyasında yeni təyinat olub
Komanda
- 04 dekabr, 2025
- 14:42
Azərbaycan Həndbol Federasiyasında (AHF) yeni təyinat olub.
Bu barədə "Report"a federasiyadan bildirilib.
"Azəryol" həndbol komandasının sabiq baş məşqçisi Vidadi Əliyev AHF-nin cənub bölgəsi üzrə koordinatoru təyin edilib. Onun rəhbərliyi ilə Astara, Cəlilabad, Lənkəran, Lerik, Masallı və Yardımlı rayonlarında 2012–2013-cü il təvəllüdlü oğlanlardan ibarət yeni komandaların formalaşdırılması istiqamətində işlər aparılacaq.
Qeyd edək ki, V.Əliyev daha əvvəl kişilərdən ibarət "İdman Akademiyası" ilə yanaşı, milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.
