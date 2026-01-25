Azərbaycan Basketbol Liqasında NTD "Şəki" üzərində qələbə qazanıb
Komanda
- 25 yanvar, 2026
- 15:59
Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda daha bir oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində "Şəki" NTD-ni qəbul edib.
A qrupunun qarşılaşması qonaq kollektivin 95:93 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı, (86:68) "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57), "Sabah" isə "Gəncə"ni (101:77) məğlub edib.
