    Azərbaycan Basketbol Liqasında NTD "Şəki" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    • 25 yanvar, 2026
    • 15:59
    Azərbaycan Basketbol Liqasında NTD Şəki üzərində qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda daha bir oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində "Şəki" NTD-ni qəbul edib.

    A qrupunun qarşılaşması qonaq kollektivin 95:93 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Ordu"nu (100:96), "Quba" "Lənkəran"ı, (86:68) "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (65:57), "Sabah" isə "Gəncə"ni (101:77) məğlub edib.

    basketbolçular Azərbaycan Basketbol Liqası "Şəki" basketbol klubu

