Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib
- 07 noyabr, 2025
- 17:02
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Quba" evdə "Sərhədçi" ilə qarşılaşıb.
Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma qonaqların 86:82 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Bu gün B qrupunda daha bir görüş baş tutacaq. "Naxçıvan" "Ordu" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən matçında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94 hesabı ilə məğlub edib.
