    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib

    Komanda
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Quba" evdə "Sərhədçi" ilə qarşılaşıb.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşma qonaqların 86:82 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Bu gün B qrupunda daha bir görüş baş tutacaq. "Naxçıvan" "Ordu" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən matçında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94 hesabı ilə məğlub edib.

