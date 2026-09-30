Azərbaycan Basketbol Liqasında yeni mövsümə start verilir
Komanda
- 30 sentyabr, 2026
- 09:21
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Basketbol Liqasında yeni mövsümə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, I turun ilk oyununda son çempion "Sabah" "LANDAU Lions"la üz-üzə gələcək.
Matç Bakı İdman Sarayında, saat 19:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, I turun digər oyunları 2, 3 və 4 oktyabrda baş tutacaq.
Son xəbərlər
05:38
Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıbDigər ölkələr
05:13
Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilərDigər ölkələr
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06
Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
01:45