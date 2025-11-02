İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tur bu gün başa çatacaq

    Komanda
    • 02 noyabr, 2025
    • 09:33
    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tur bu gün başa çatacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son qarşılaşmada "Sabah" "Abşeron Lions"la üz-üzə gələcək.

    Matç saat 18:00-da start götürəcək. "Sabah" 8 xalla A qrupunda liderdir. Eyni xala malik olan "Abşeron Lions" ikinci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" "Gəncə"ni (84:70), "Naxçıvan" "Quba"nı (86:78), "Neftçi" isə NTD-ni (99:71) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası X tur son oyun

    Son xəbərlər

    09:44

    Məhəmməd Salah Ueyn Runinin rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:33

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tur bu gün başa çatacaq

    Komanda
    09:23

    "Telegraph": Tramp Kiyevin dəstəklənməsi xərclərini Avropaya ötürməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    09:00

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Şamaxı" ilə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:47

    ABŞ narkotik ticarəti üçün istifadə edilən qayığı məhv edib

    Digər
    08:32

    Yaponiya Tayvan ilə əməkdaşlığın dərinləşməsinə ümid edir

    Digər
    08:18

    İsmayıllı rayonunda yenidən zəlzələ olub

    Hadisə
    08:15

    NASA: 3I/ATLAS Günəşə yaxınlaşarkən manevr edib

    Elm və təhsil
    07:45

    Şatdaun ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti