Azərbaycan Basketbol Liqasında X tur bu gün başa çatacaq
Komanda
- 02 noyabr, 2025
- 09:33
Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, son qarşılaşmada "Sabah" "Abşeron Lions"la üz-üzə gələcək.
Matç saat 18:00-da start götürəcək. "Sabah" 8 xalla A qrupunda liderdir. Eyni xala malik olan "Abşeron Lions" ikinci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" "Gəncə"ni (84:70), "Naxçıvan" "Quba"nı (86:78), "Neftçi" isə NTD-ni (99:71) məğlub edib.
Son xəbərlər
09:44
Məhəmməd Salah Ueyn Runinin rekordunu təkrarlayıbFutbol
09:33
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tur bu gün başa çatacaqKomanda
09:23
"Telegraph": Tramp Kiyevin dəstəklənməsi xərclərini Avropaya ötürməyi planlaşdırırDigər ölkələr
09:00
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Şamaxı" ilə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcəkFutbol
08:47
ABŞ narkotik ticarəti üçün istifadə edilən qayığı məhv edibDigər
08:32
Yaponiya Tayvan ilə əməkdaşlığın dərinləşməsinə ümid edirDigər
08:18
İsmayıllı rayonunda yenidən zəlzələ olubHadisə
08:15
NASA: 3I/ATLAS Günəşə yaxınlaşarkən manevr edibElm və təhsil
07:45