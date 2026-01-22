Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınan oyunların vaxtı açıqlanıb
- 22 yanvar, 2026
- 16:20
Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turdan təxirə salınan oyunların tarixi açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Yanvarın 28-də "Sabah" - "Neftçi", bir gün sonra NTD - "Gəncə" matçı baş tutacaq.
Hər iki görüş saat 20:00-da Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.
