    Komanda
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:20
    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınan oyunların vaxtı açıqlanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turdan təxirə salınan oyunların tarixi açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.

    Yanvarın 28-də "Sabah" - "Neftçi", bir gün sonra NTD - "Gəncə" matçı baş tutacaq.

    Hər iki görüş saat 20:00-da Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası təxirə salınan oyunlar yeni vaxt Bakı İdman Sarayı NTD klubu

