İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun son matçı keçiriləcək

    Komanda
    • 26 oktyabr, 2025
    • 10:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun son matçı keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün IV turun son matçı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, A qrupunda "Şəki" evdə NTD ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Şəki Olimpiya İdman Kompleksində saat 14:00-da start götürəcək. "Şəki" qrupda 5-ci, NTD isə sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb. Hər iki komandanın 3 xalı var.

    Qeyd edək ki, əvvəlki matçlarda "Sabah" "Gəncə"ni (87:68), "Lənkəran" "Quba"nı (102:87), "Ordu" "Sumqayıt"ı (116:81), "Abşeron Lions" "Neftçi"ni (100:95), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (76:69) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Şəki" klubu NTD klubu Şəki Olimpiya İdman Kompleksi

    Son xəbərlər

    10:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun son matçı keçiriləcək

    Komanda
    09:54

    Kanadanın ticarət naziri ABŞ ilə dialoqun davam etdiriləcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    09:43

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    09:32

    Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var

    Hadisə
    09:18

    Tailand və Kamboca sülh müqaviləsi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    09:12
    Foto

    Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni "Cup of China" Qran-prisində iştirak edib

    Fərdi
    09:02

    Premyer Liqa: IX tura bu gün yekun vurulacaq

    Futbol
    08:39

    Pakistanda dəyəri 64 milyon dollardan çox olan narkotik qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    08:18

    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini bərpa edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti